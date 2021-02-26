Официальная лига КВН «Университетская» приглашает всех любителей юмора на финал XIV сезона. Игра состоится 27 февраля в 16:00 в киноконцертном зале ЛГТУ (г. Липецк, ул. Московская, 30).

За чемпионство поборются пять команд, представляющих Липецк, Воронеж и Хлевное: «Без брака» (НЛМК), «Кокосы» (Хлевенский Центр культуры), «Естественный отбор» (ВГТУ, Воронеж), «Остановите плёнку» (ВГТУ, Воронеж) и «Райан Гослинг вышел из беседы» (ЛГТУ).

Коллективы сыграют три конкурса: приветствие, разминку и музыкальный фристайл. Главный приз – поездка на международный фестиваль команд КВН в Сочи. Финал пройдёт с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Подробную информацию об играх и о приобретении билетов можно найти в сообществе «ХУДСОВЕТ / КВН в Липецке» в социальной сети «ВКонтакте».