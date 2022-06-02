Старт акции «Чемпионат читающих детей» дан в Центральной городской детской библиотеке имени М.М. Пришвина Липецка. Он пройдет во всех детских библиотеках Централизованной библиотечной системы областного центра.

Чемпионат проводится уже в четвертый раз. Его участники будут состязаться в двух категориях: от 5 до 10 лет и от 11 до 15 лет. Главным критерием выбора победителя станет количество прочитанных книг, за каждую из которых участник будет получать специальную карточку. Для участия необходимо посетить свою библиотеку, заявить о желании состязаться в «Чемпионате читающих детей» и заполнить анкету.

Чемпионат продлится до 26 августа. Лидеров чтения определят 28 августа в Центральной городской детской библиотеке имени М.М. Пришвина, где и состоится церемония награждения победителей.