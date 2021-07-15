Чемпионат и первенство Липецкой области по триатлону пройдут в ближайшее воскресенье, 18 июля, в селе Боринское. Участники соревнований независимо от пола и возраста должны проплыть 300 метров, проехать на велосипеде 8 километров и пробежать 2 километра.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Подробнее о правилах и условиях – в положениях чемпионата и первенства, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области. Соревнования проводятся без привлечения зрителей с учетом рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.