Чемпионат Липецкой области по мотоциклетному спорту состоялся в прошедшее воскресенье в районе Октябрьского моста в областном центре на территории «Экстрим парка». Соревнования проводились в дисциплине «Мотокросс».

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, в чемпионате приняли участие около 100 спортсменов разных возрастных категорий. Были сильнейшие мотогонщики страны, победители и призёры чемпионата Европы. Результаты заездов и имена медалистов можно посмотреть здесь.

Увлеченный спортом губернатор региона Игорь Артамонов отметил важность для популяризации спорта и здорового образа жизни проведения в Липецкой области столь представительных турниров. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркнул Игорь Артамонов.