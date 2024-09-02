Региональный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста пройдет в Липецкой области 1 октября. Его проводят Совет лидеров Липецкой области при поддержке Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, ассоциация развития финансовой грамотности и управление социальной политики Липецкой области.

Участниками Чемпионата могут стать мужчины не моложе 60 лет и женщины не моложе 55 лет, имеющие статус пенсионера. Их ждут в Социальном центре Липецка по ул. Первомайской, д. 86 с 12.00 до 16.00. 27 сентября в здании «Мой социальный центр» и по ВКС проведут лекции по подготовке участников к Чемпионату. Тестовые и творческие материалы для участников разработаны Федеральным методическим центром финансовой грамотности населения РЭУ им. Плеханова — организатором Чемпионата.

«Повышение финансовой грамотности – это важная социальная задача, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Сегодня крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджет, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги».

Все участники регионального этапа получат памятные подарки и дипломы участников, а победители – дипломы, ценные призы и право на участие в финале Всероссийского Чемпионата. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке до 20 сентября.