Чемпионат по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» проходит с 18 по 22 марта в школах Москвы и девяти регионов, в которых обучаются члены Детского совета при Общественном совете при Минстрое РФ. В Липецкой области такая школа есть в Ельце – Лицей №5.

Игра «ЖЭКА» разработана с целью повышения функциональной грамотности школьников. Она удостоена Премии Рунета как лучший образовательный медиапроект, входит в тройку лидеров в номинации «Лучшая игра для детей и подростков на тему цифровой повестки ЕАЭС» международного конкурса «Евразийские цифровые платформы» и рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательной деятельности.

Игра рассчитана на два урока. Каждый урок состоит из теоретической части (40 минут) и игровой части (35-40 минут). Игра наглядно демонстрирует, как замена устаревших бытовых приборов на новые, установка счетчиков и следование простым правилам энергосбережения помогают сэкономить семейный бюджет и сделать жилье теплым, комфортным и уютным.

«Это одна из составляющих финансовой грамотности, которая учит бережливости не только бюджета, но и ресурсов, то есть имеет экологический контекст. Это, пожалуй, даже важнее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чемпионат проводится в рамках профориентационных и информационно-просветительских мероприятий для детей и молодежи, приуроченных к празднованию в России Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, а также в рамках проекта «Я – строитель будущего!».