Чемпионат Липецкой области по триатлону на олимпийской дистанции прошел сегодня в Липецке. В нем приняли участие 45 человек из разных регионов. Это Московская, Тамбовская, Воронежская, Калужская и Липецкая области. Спортсмены должны были преодолеть три этапа: плавание – 1,5 км, велогонка – 40 км, бег – 10 км. Участников триатлона поприветствовал первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

«Сегодня здесь те, кто многогранно любит спорт. Вы готовы преодолеть олимпийскую дистанцию. Такая заявка — серьёзная проверка себя на стойкость и выносливость. Триатлон — достаточно молодой вид спорта для нашего региона. Он включает в себя наиболее доступные для населения направления: плавание, велоспорт, бег. Постепенно триатлон становится массовым. А это значит, что всё больше людей вовлекаются в здоровый образ жизни. Мы ставим перед собой задачу развивать и популяризировать триатлон в регионе. Благодаря взаимодействию с федерацией триатлона страны, активной команде единомышленников в Липецкой области уже в конце августа пройдёт первый в стране длинный триатлон на Зелёном острове. Это настоящий фестиваль спорта. Приглашаю вас всех туда. А сегодня желаю вам быстрой воды и лёгких ног», — сказал Александр Рябченко.

Первое место среди мужчин завоевал Алексей Антонюк из Тамбова. Он преодолел все этапы за 2 часа, 4 минуты, 36 секунд. Среди женщин первой к финишу пришла Виктория Крахина, ее результат – 2 часа, 22 минуты, 27 секунд.

Специальный приз за приверженность спорту получил 82-летний Николай Казьмин. Самый старший участник триатлона преодолел укорочённую дистанцию «олимпийской дистанции, и уже заявился на триатлон 27 августа на Зеленом острове.

На масштабные соревнования ждут не только местных жителей, но и спортсменов из других городов. Организаторы подготовили два основных маршрута. 27 августа участники преодолеют спринт: 750 м плавания, 20 км – велогонки и 5 км бега. Также запланированы детские забеги на 500 метров и один километр, взрослый – на пять километров и забег безграничных возможностей.

28 августа станет днем состязания для более подготовленных спортсменов – триатлон на 113 километров. Трассы пройдут по центральным улицам города, набор высоты на одном круге составит 181 м. Регистрация доступна по ссылке.

Губернатор Игорь Артамонов постоянно принимает участие в Липецком марафоне, соревнованиях по триатлону в составе эстафетной команды «IronStar». Он подчеркивает, что администрация области будет поддерживать подобные спортивные события. «Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», — отмечает Игорь Артамонов.