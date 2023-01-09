VII открытый чемпионат Липецка по зимнему плаванию прошел в областном центре. Инициаторами уже ставшего традиционным соревнования стали члены городского клуба зимнего плавания им. И.В.Франценюка. В чемпионате участвовали 69 человек – 25 женщин и 44 мужчины.

Чтобы проверить свою выносливость, в Липецк приехали любители и профессионалы зимнего плавания из Москвы, Тамбова, Мичуринска, Данкова, Московской области. Младшему участнику – 18 лет, старшим по 71 году. Заплывы прошли при температуре воздуха -1, температуре воды около нуля градусов. Участники проплыли в ледяной воде дистанции в 25, 50 и 200 метров вольным стилем.

Победителем Чемпионата на супермарафонской дистанции стал Сергей Филиппов из Москвы. Он проплыл 400 метров за 8 минут 33,26 сек. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал важность закаливания и пропаганды среди липчан физкультуры и спорта. «Закаливание и физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний и долголетию. В этом году Министерство спорта признало зимнее плавание новым видом спорта в России. Липецкий клуб зимнего плавания ведет активную работу по популяризации этого вида спорта на территории региона», – отмечает Игорь Артамонов.

Липецкие моржи готовятся к следующим соревнованиям. 4 февраля в Липецке состоится четвертый этап Всероссийского открытого турнира по зимнему плаванию «Кубок Дружбы». Регистрация доступна по ссылке.