Чемпионат России по стендовой стрельбе пройдёт в Липецке

В областном центре пройдёт личный чемпионат России по стендовой стрельбе. Турнир стартует 16 августа. Он продлится 10 дней.

Спортсменам предстоит выявить лучших в шести упражнениях, пять из которых являются олимпийскими. В соревнованиях примут участие все сильнейшие стендовики страны. В числе основных претендентов на высшие награды будут и липецкие спортсмены, включая бронзового призёра Кубка мира в смешанной паре Антона Астахова и чемпионку Европы Дарью Семьянову.

«Липецкие стрелки неоднократно доказывали, что они профессионалы высокого уровня, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. – Областная власть уделяет особое внимание подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов, представляющих регион на крупных турнирах».

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, чемпионат России по стендовой стрельбе в Липецке пройдёт без зрителей и с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Все спортсмены и представители команд должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.