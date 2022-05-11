Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по маунтинбайку состоятся в Липецке. Соревнования запланированы на 14 и 15 мая. Их проведут при поддержке управления физической культуры и спорта Липецкой области и областной федерации велосипедного спорта в рамках проекта «Байк-парк «Студёновский», ставшего в 2022 году призёром международной премии #МыВместе.

«Перед нами стоит задача – привлечь как можно больше молодых людей к занятию спортом. И у нас для этого есть все возможности, в том числе и подобные соревнования, которые вызывают интерес у молодёжи», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

К участию приглашаются команды детских юношеских школ ЦФО и любители горного велосипеда. К старту допускаются гонщики на горных велосипедах и в велошлемах.

14 мая в 10:00 на территории Хилл-Парка состоится гонка в гору. Участникам на велосипеде предстоит преодолеть высокий подъём на время. 15 мая на территории «Байк-парка «Студёновский» состоится классическая гонка в дисциплине «кросс-кантри».

Подробную информацию о предварительной регистрации и условиях соревнований можно найти по ссылке.