В Липецкой области в 2023 году получателями пособий для проживающих или работающих в зоне с льготным социально-экономическим статусом в результате аварии на Чернобыльской АЭС являются более 4 тысяч семей с детьми. На эти меры поддержки с начала года липецкое отделение Социального фонда направило около 7,5 миллионов рублей.

Так, проживающий или работающий на загрязненных территориях, один из родителей или опекунов ребенка получает на каждого из детей до 1,5 лет пособие в размере 4 430,39 рублей, а сумма выплаты на детей от 1,5 до 3 лет составляет 8 860,78 рублей на каждого ребенка.

Кроме того, семьи с детьми, проживающие в зоне с льготным социально-экономическим статусом могут оформить ежемесячную компенсацию на питание детей с молочной кухни и компенсацию на питание в детском саду, школе и колледже. На эту меру поддержки с начала 2023 года ОСФР по Липецкой области выделило около 2 миллионов рублей.

Для оформления выплат для проживающих в зонах с льготным социально-экономическим статусом необходимо обратиться в клиентскую службу ОСФР по Липецкой области либо МФЦ с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими право на пособие. Заявление также можно подать через портал госуслуг.

Решение о назначении пособия выносится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в СФР необходимых сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется заявителю в течение 3 рабочих дней после его вынесения.