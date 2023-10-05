Убрав и засыпав хлеб в закрома, земледельцы Добринского района ведут уборку сладких корнеплодов. Параллельно с этим молотят подсолнечник. Фермерское хозяйство Александра Дмитриева убирает ценную техническую культуру на окраине заброшенной деревушки Наливкино. Влажность семечек — не выше восьми процентов, что является превосходным показателем как для их уборки, так и для длительного хранения. Предварительно проведенная при помощи самолета сельхозавиации десикация посевов высушила масличные корзинки вместе с их содержимым.

Механизаторы Сергей Пеленицын, Сергей Булавин и водитель Александр Скопинцев принимают участие в обмолоте подсолнечника.

— Подсолнечником у нас занято двести гектаров, — рассказывает А. Дмитриев, — и подготовку к его севу мы начали еще прошлой осенью. Площади, отведенные под эту культуру, были вспаханы. Не забыли про минеральные удобрения. С приходом весны все массивы подкормили азотом, провели боронование, и только лишь после этого в поле вышли сеялки. Не подвели нас и семена среднеспелого сорта НСХ-6212. Это современный гибрид с высоким потенциалом, устойчивый к стрессовым условиям, дающий гарантированный стабильный урожай.

На убранных массивах механизатор Сергей Трубников проводит двойное дискование почвы.

В общем комплексе работ по производству семян подсолнечника его уборка является наиболее сложным и трудоемким процессом. Главное требование — обеспечить сбор семян без потерь при минимальных затратах труда и средств, а также создать благоприятные условия для выращивания последующих культур.

Взметая клубы пыли, по полю движутся два комбайна. Вместо привычных жаток машины оборудованы специальными гребенками. Величину потерь и качество обмолота определяют визуально в начале и через каждые один-два часа работы. Для этого механизаторы на несколько минут останавливают комбайны, осматривают небольшой участок убранной полосы, а затем оценивают количество потерь свободными семенами, срезанными и несрезанными растениями. Точность контроля зависит от опыта и квалификации работников.

Сомневаться в профпригодности Сергея Пеленицына и Сергея Булавина не приходится, ведь именно им доверено управлять мощными агрегатами. К слову, Пеленицын прошлой осенью готовил почву под подсолнечник, а весной сеял эту культуру. Герои нашего материала — люди простые, из года в год честно выполняют свою работу. И, даже когда погода преподносит им неприятные сюрпризы, стараются взять от земли-кормилицы по максимуму. Механизатор Сергей Трубников на убранных массивах проводит двухразовое дискование. Следующей весной бывшее подсолнуховое поле планируют засеять ячменем.

Очередная партия маслосемян ссыпается из комбайнов в кузова грузовых автомашин Александра Скопинцева и Сергея Безобразова, через пару минут большегрузы уезжают с поля.

Прибывшую с полей продукцию укладывают в складе для временного хранения. Перевалкой семечек на юрком «телескопике» занимается Алексей Булавин.

— Когда есть товар, покупатель найдется, — уверен фермер Дмитриев, — на сегодняшний день за тонну маслосемян предлагают в среднем по двадцать тысяч рублей. После Нового года будем думать про реализацию нашего «черного золота».