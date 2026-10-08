«Честный знак» в Липецкой области заблокировал больше 2 млн попыток продажи товаров с нарушениями

За 9 месяцев 2026 года система маркировки «Честный знак» в Липецкой области заблокировала 2,3 млн попыток продажи товаров, не соответствующих требованиям безопасности и закона. Речь идёт о продукции с поддельными кодами, истёкшим сроком годности или нарушениями в цепочке поставок. Больше всего блокировок пришлось на соки и безалкогольные напитки, упакованную воду и молоко.

В течение года система маркировки охватила следующие категории товаров: сладости и кондитерские изделия, чай, кофе и цикорий, отдельные виды радиоэлектронной продукции и медицинских изделий, готовые продукты из мяса и мяса птицы, колбасные изделия, творожные сырки, макаронные изделия, мёд, мюсли и картофель быстрого приготовления. Теперь «Честный знак» охватывает 52 товарные группы.

С 1 октября обязательная маркировка начала действовать для отдельных видов хозяйственных и санитарно-гигиенических товаров, а также туалетных принадлежностей. С 1 ноября к ним добавятся удобрения. Одновременно в регионе выросло число предпринимателей, которые зарегистрировались в системе маркировки. К ней подключились 1099 новых розничных продавцов, оптовых компаний, импортёров и производителей. Общий рост составил почти 15%.

Получить бесплатную помощь по работе с маркированной продукцией предприниматели могут в Центре помощи «Честный знак», который открыт на базе Липецкого областного Фонда поддержки МСП. Запись на консультацию по телефону +7 (4742) 55-56-70 или через канал в MAX.

«Маркировка – обязательное требование для многих категорий товаров. Чтобы предпринимателям было проще адаптироваться к новым правилам, мы создали Центр помощи, где можно получить консультации и разобраться в тонкостях работы с «Честным знаком». Это снимает часть бюрократической нагрузки и помогает бизнесу работать без рисков», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.