«Честный знак» заблокировал больше миллиона нелегальных товаров в Липецкой области в 2025 году

Система маркировки «Честный знак» в Липецкой области в 2025 году заблокировала 1,34 млн попыток продажи товаров, которые не соответствовали требованиям безопасности и закона. Речь идёт о продукции с поддельными кодами, истёкшим сроком годности или нарушениями в цепочке поставок. Разрешительный режим работает прямо на кассе: при покупке товар сканируется, и система за доли секунды проверяет его легальность. Если выявляется нарушение, продажа автоматически блокируется, а покупатель получает уведомление. Такой механизм не позволяет опасной или нелегальной продукции попасть к потребителю. По данным Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), чаще всего блокировались фальсифицированные товары с некорректными или поддельными кодами, продукция с истёкшим сроком годности, товары с нарушениями в цепочке поставок.

В 2025 году к системе маркировки в Липецкой области подключились 1768 новых участников. Общий рост составил 32%. К системе маркировки с нуля подключены категории товаров: детские игрушки, косметика и бытовая химия, стройматериалы, бакалея, моторные масла, слабоалкогольные напитки, спортивное питание, растворимые напитки, бритвы и лезвия.

В конце минувшего года на базе Липецкого областного Фонда поддержки МСП открылся Центр помощи «Честный знак», где предприниматели могут получить весь комплекс услуг, связанный с работой в системе: консультации по подключению к государственной системе маркировки, обучение работе с электронным документооборотом, нанесению кодов и сдаче отчётности, а также техническую помощь по интеграции системы с 1С. Получить очную консультацию можно, записавшись по телефону: +7(4742)55-56-70 или обратившись по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, кабинет 404.

Государственная система маркировки «Честный знак», оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий, внедряется в России поэтапно с 2019 года.

«Маркировка специальными кодами – инструмент противодействия нелегальному обороту продукции и попадания опасной для здоровья продукции на рынок», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.