Чествовали муниципальных служащих

Двадцать первого апреля в России отмечали День местного самоуправления. В преддверии этого праздника в академическом театре драмы имени Л. Толстого прошло награждение муниципальных служащих, которое провел губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Как рассказал глава администрации Добринского района Александр Пасынков, руководитель региона назвал местное самоуправление фундаментом гражданского общества. В этой сфере в регионе трудятся почти 3000 человек, а в числе народных избранников — больше 2500.

Слова поздравлений в адрес приглашенных также прозвучали от депутата Госдумы от Липецкой области Татьяны Дьяконовой и вице-спикера Липецкого областного Совета депутатов Владимира Богодухова. Среди награжденных были двое представителей Добринского района. Это главы Нижнематренского и Добринского сельских поселений Сергей Бирюков и Николай Чижов.

А в конце прошлой недели аналогичная церемония награждения муниципальных служащих прошла в большом зале администрации Добринского района.

— Дорогие коллеги, — сказал в ее начале А.Н. Пасынков, — именно от ваших инициатив зависит развитие нашего района, благосостояние его жителей. Поздравляю вас с Днем местного самоуправления. Выражаю вам искренние слова благодарности за кропотливый труд, творческий подход к делу и стремление приносить пользу родному Добринскому району!

Награды получили 19 лучших представителей администрации муниципалитета. Почетные грамоты за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником получили представители отделов образования, опеки и попечительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, культуры, имущественных и земельных отношений, юридического отдела и других. Заместитель главы администрации района Андрей Тарасов был удостоен юбилейной медали «70 лет Липецкой области».