Чествовали работников культуры

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24 марта в РДК собрались работники учреждений культуры Добринского района, чтобы отметить свой профессиональный праздник.

В фойе гостей приветствовали ансамбль юных скрипачей под руководством Лидии Алексеевой «Скрипичный ключ» и ансамбль духовых инструментов «Черный кот» (руководитель Алексей Алексеев). По традиции праздник открыл гимн работников культуры в исполнении ведущих мероприятия Ольги Зайцевой и Павла Пчельникова.

С приветственными словами к собравшимся обратилась начальник отдела культуры администрации Добринского района Галина Михайловна Праницкая. Она пожелала коллегам счастья, творческой энергии. За значительный личный вклад в развитие культуры и высокий профессионализм Галина Михайловна вручила почётные грамоты и благодарности отдела культуры работникам отрасли.

Среди них заведующий РДК А.В. Дорофеев, заведующая Плавицким СДК А.Н. Свинцова, заведующая Дубовским СДК Л.В. Широкова, ведущий методист Г.А. Зеленева, заведующая Николаевским СК О.Е. Полякова, заведующий Талицким СДК М.Н. Соломахин, заведующая Тихвинским СДК О.А. Зайцева, заведующий отделом самодеятельного и народного творчества П.П. Пчельников, режиссер массовых представлений высшей категории Е.И. Верховецкий, заведующий музыкальной частью А.Н. Григоров. Директор «Добринской школы искусств им. Н.А. Обуховой» А.В. Коняева, педагоги школы: Т.В. Морозова, Н.С. Пчельникова, С.В. Ганин. Также были отмечены технические работники, кто поддерживает чистоту и порядок.

Приятным сюрпризом для виновников торжества стало выступление образцового народного ансамбля «Денница», Ники Валуйской, Татьяны Кахиани (руководитель — заслуженный работник культуры Липецкой области Татьяна Морозова), Вероники Сафоновой (руководитель — Анна Коняева).

На высокой эмоциональной волне, с большим зарядом позитива поздравили коллег Галина Зеленева и Татьяна Иноземцева. Завершающим аккордом торжества стало выступление вокального ансамбля «Вдохновение» (руководитель — Михаил Соломахин).