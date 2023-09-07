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31 августа ветеринарные работники отмечали свой профессиональный праздник.

Заместитель главы администрации района, председатель комитета экономики Галина Демидова поздравила работников ОГБУ «Добринская СББЖ» с Днем ветеринарного работника и вручила благодарность коллективу за значительный вклад в обеспечение эпизоотического благополучия Добринского района, самоотверженный труд и профессионализм.

Поздравить ветеринарных специалистов также приехали представители областной ветеринарной службы. В торжественной обстановке они вручили благодарности управления ветеринарии Липецкой области «За многолетний добросовестный труд в связи с профессиональным праздником — Днем ветеринарного работника» заведующей испытательной лабораторией Светлане Архиповой и ветеринарному врачу 1 категории Игорю Комарову.

Получили почетные грамоты от ОГБУ «Добринская СББЖ» и другие специалисты.

Чествовали лучших представителей ветеринарной службы и в областном центре. Им вручили почетные грамоты Министерства сельского хозяйства, губернатора Липецкой области и благодарственные письма. Среди награжденных были ветврач с. Пушкино Федор Пытин и ведущий ветврач Добринской СББЖ Татьяна Михалева.