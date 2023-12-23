Чествование работников энергетической отрасли региона состоялось в правительстве Липецкой области. Лучших тружеников с профессиональным праздником, который отмечается в России ежегодно 22 декабря, поздравил заместитель губернатора региона Роман Петрухин.

Областные и ведомственные награды получили более 40 работников энергетического комплекса региона. Среди них – водители, электромонтеры, слесари, инженеры, машинисты, начальники подразделений. В энергетическом комплексе работают около 9000 человек. Внедряются энергосберегающие технологии, развивается электротранспортная инфраструктура. На сегодняшний день уже построено 14 «быстрых» электрозарядных станций, еще 12 планируется установить в следующем году. Активно реализуется программа догазификации. С начала ее действия подключено почти 6,5 тысячи домов региона к природному газу. Уровень газификации населения в регионе является одним из самых высоких показателей в стране. За этот год построено и реконструировано более 250 км линии электропередач, установлено более 20 тыс. приборов учета электрической энергии.

«Энергетическая отрасль – одна из наиболее важных в экономике. Сегодня мы прилагаем все усилия для того, чтобы она успешно развивалась. Энергетики уверенно отвечают на вызовы времени, внося значительный вклад в развитие нашего региона», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.