Чествование работников энергетической отрасли региона состоялось в правительстве Липецкой области. Лучших тружеников с профессиональным праздником, который отмечается в России 22 декабря, поздравили первый заместитель губернатора Александр Рябченко, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, а также начальник регионального управления энергетики и тарифов Михаил Боев.

Почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики Российской Федерации, губернатора Липецкой области и областного Совета депутатов получили 55 работников энергетического комплекса региона. Среди них – водители, электромонтеры, слесари, инженеры, машинисты, начальники подразделений. «Ввод новых современных объектов, их модернизация и технологическое перевооружение, разработка и внедрение высокотехнологичного оборудования – липецким энергетикам по плечу любая задача. Благодарю вас за плодотворное сотрудничество, желаю здоровья, безаварийной работы, счастья и благополучия», – обратился к присутствующим Александр Рябченко.

Надежное снабжение тепловой и электрической энергией потребителей Липецкой области обеспечивают около 9000 квалифицированных специалистов энергетического комплекса. В 2022 году в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» во всех районах проводилась модернизация системы тепло- и электроснабжения. Благодаря этому удалось ввести в эксплуатацию ряд новых блочно-модульных котельных, в которых используется энергосберегающее оборудование, а также провести реконструкцию на трех котельных. Кроме того, в регионе построено свыше 280 километров распределительных сетей, газифицировано почти 3800 домовладений в 607 населенных пунктах, в липецких селах заменено более 940 уличных фонарей.

«Энергетическая отрасль – одна из наиболее важных в экономике. Сегодня мы прилагаем все усилия для того, чтобы она успешно развивалась. Энергетики уверенно отвечают на вызовы времени, внося значительный вклад в развитие нашего региона», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.