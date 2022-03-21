Торжественное чествование лучших работников предприятий бытового обслуживания населения состоялось сегодня в администрации Липецкой области. Профессиональный праздник труженики отрасли ежегодно отмечают в третье воскресенье марта. Заслуженные ведомственные и областные награды за многолетний добросовестный труд получили 38 человек.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, поздравляя героев дня, отметил, что бытовое обслуживание – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, отрасль несет большую социальную нагрузку и создает комфортные условия жизни людей. «Сегодня для всех нас нет более желанной цели, чем сделать Липецкую область удобной для проживания, – отметил Игорь Артамонов. – Это во многом зависит от профессионализма и компетентности работников сферы бытового обслуживания. Переоценить значение вашего повседневного труда для каждого липчанина просто невозможно».

В сложный период ограничений из-за пандемии представители предприятий бытового обслуживания населения первыми откликнулись, когда было необходимо устранить дефицит масок. Они перестроили свою работу, нашли возможность организации дополнительных рабочих мест, привлечения новых работников и ежедневно шили более 80 тыс. масок. Это позволило восполнить запасы в аптеках и организовать реализацию масок в магазинах.

На празднике говорилось, что представители службы быта делают нас не только красивыми. Они экономят наше время и облегчают жизнь. Это современная, динамично развивающаяся отрасль экономики. Появляются новые виды бытовых услуг и совершенствуются уже существующие, улучшается качество сервиса. С каждым годом объем бытовых услуг увеличивается, за прошлый год он составил 12 миллиардов рублей.