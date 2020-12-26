Работники отрасли связи получили заслуженные награды за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Липецкой области. Торжественную церемонию награждения провел начальник управления информатизации администрации Липецкой области Станислав Корниенко.

«В этом году связистам пришлось работать в сложных условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В условиях самоизоляции, удаленной работы и дистанционного обучения связь стала основным средством коммуникации жителей области. Вы сумели обеспечить бесперебойную работу сетей связи и оказание населению и организациям качественных услуг», – отметил, поздравляя связистов, Станислав Корниенко.

Связисты не только обеспечили работу действующих сетей, но и продолжили строительство новых объектов связи.

«Стремительно формируется цифровая инфраструктура, повышается качество услуг связи. Современное состояние отрасли – это результат труда многих людей, всех, кого судьба связала с отраслью связи», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.