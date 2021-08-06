Церемония награждения работников строительной сферы Липецкой области прошла в большом зале областной администрации в преддверии Дня строителя, который отмечается 8 августа. С наступающим профессиональным праздником липецких строителей и работников предприятий стройиндустрии поздравили руководители Липецкой области.

От имени главы региона Игоря Артамонова работников строительного комплекса, а это почти 22 тыс. человек, за добросовестный труд поблагодарил первый заместитель руководителя области Николай Тагинцев.

«Липецкие строители уверенно выполняют важнейшую социальную задачу, обновляя облик наших городов и сел. Сегодняшние строительные площадки, развернутые по всей области, – это прочный фундамент для дальнейших преобразований региона и благополучия населения», – сказал Николай Тагинцев.

Председатель облсовета Павел Путилин отметил, что строительный комплекс был и остается локомотивом всех отраслей экономики региона.

«Даже в сложных финансово-экономических условиях последних лет вы не сдаетесь, продолжаете наращивать темпы и не бросаете социальные объекты. Почти во всех муниципалитетах сегодня возводятся новые фапы, детские сады, школы, строятся новые дороги», – подчеркнул Павел Путилин.

В ходе торжества за успехи в труде, высокие результаты в жилищном и гражданском строительстве лучшим строителям вручены региональные и ведомственные награды. Всего отмечено более 70 человек. Также на празднике состоялось награждение победителей главного областного архитектурного смотра-конкурса «Золотая капитель». Участники соревновались в двух номинациях. Главный приз за «Лучший реализованный в Липецкой области архитектурный проект» получил коллектив архитекторов, который создал проект жилого комплекса «Утро», расположенного в Липецке на улице Крайняя, 4. Серебряную и бронзовую награду вручили за проекты «Административное здание, магазин и кафе» на улице Минской, 49 и торговый центр «Елецкий» на улице Хренникова, 1в. Главный приз-статуэтку в номинации на лучший реализованный проект благоустройства получил АО «Липецкгражданпроект» за «Парк имени Флерова в городе Грязи» и «Проект благоустройства набережной реки Дон в городе Данкове».

Кроме того, были отмечены победители традиционного областного конкурса на лучшую строительную площадку, организацию, предприятие строительного комплекса Липецкой области за 2020 год.