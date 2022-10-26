Церемония награждения победителей и призеров Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и V Национального чемпионата «Навыки мудрых» состоялась в правительстве Липецкой области.

«Способности молодых липецких профессионалов регулярно подтверждаются экспертами крупных конкурсов, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Чтобы они в дальнейшем в полной мере могли раскрыться и самореализоваться, мы развиваем материально-техническую базу образовательных учреждений и повышаем уровень квалификации педагогов».

В этом году победителями и призерами стали 24 участника и 18 экспертов в различных компетенциях. Это, в частности, бережливое производство, управление локомотивом, фотография, ветеринария, поварское дело, облицовка плиткой, мехатроника, мобильная робототехника, фрезерные работы на станках с ЧПУ. Отличившимся в состязаниях представителям региональной команды вручили благодарственные письма и сертификаты на получение областной премии, размер которой составляет от 20 до 80 тысяч рублей.

Поздравляя героев дня с высокими результатами, заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин отметил, что число участников движения «Молодые профессионалы» с каждым годом увеличивается. «И это радует, потому что в регионе большая нехватка качественных специалистов в различных сферах деятельности. Победы молодых профессионалов и их мудрых наставников в национальных чемпионатах – это не случайность, это упорный труд и целеустремленность. Мы гордимся вашими достижениями и ценим ваш вклад в развитие Липецкой области», – подчеркнул Анатолий Якутин, пожелав всем представителям региональной команды новых успехов.