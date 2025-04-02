Четверо липчан станут послами Победы в этом году

Четверо липчан – Артем Косолапов, Виктория Колосова, Анастасия Корякина и Диана Черникова – вошли в команду из 200 добровольцев, которые попадут на Парад Победы на Красной площади. С 5 по 10 мая победители конкурсного отбора соберутся на слёт в Москве, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Великой Победы.

Послы Победы в десятый раз станут волонтёрами Парада Победы на Красной площади, а также будут сопровождать памятные и праздничные мероприятия приуроченные к 9 Мая. Участники пройдут специальную образовательную программу по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, расширят свои знания о специфике организации волонтёрского сопровождения массовых мероприятий.

«Празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны – это возможность выразить благодарность и почтение ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в Победу и стали символами силы духа нашего народа. Все события, которые пройдут 9 мая и накануне великой даты, – это не только дань памяти их подвигу, но и способ укрепления единства в обществе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.