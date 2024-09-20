В Липецке проходит заключительная смена полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов техникумов, колледжей и училищ из Центрального федерального округа. Лагерь «Прометей» встретил 370 юношей и девушек из 18 регионов страны, из них 11 участников из Липецкой области.

Полуфинал «Большой перемены» в Липецкой области проходит впервые. В течение трех дней участники выполняют конкурсные задания, разбирают кейсы, участвуют в мастер-классах. Для них подготовлена образовательная программа со специалистами в области образования, просвещения и молодёжной политики. Будут и творческие номера от самих ребят.

Все конкурсные этапы пятого сезона «Большой перемены» объединены темой Года семьи. Участники полуфиналов будут выполнять задания, связанные с сохранением традиционных семейных ценностей и укреплением связи поколений.

По итогам всех полуфиналов, которые пройдут во всех округах страны будут определены 600 финалистов среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для студентов СПО – в ноябре. Он пройдет в лагере «Артек». Победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 миллиону рублей на образование или запуск стартапа. Призёры-выпускники организаций СПО – по 200 тысяч рублей.

Приз для победителей среди студентов младших курсов составит 200 тысяч рублей, а призёры в этой категории получат по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей.«Наш «Прометей» сейчас переживает второе рождение. Мы впервые принимаем «Большую перемену». Встречаем ребят со всего ЦФО. Хочу пожелать удачи конкурсантам. И главное – это, конечно, не денежный приз. Это дружба и время, которое каждый из участников запомнит на всю жизнь», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.