Четвертый этап «Мультиспортивной детской лиги» пройдет в Липецкой области 24 января

Стартовала регистрация на четвертый этап «Мультиспортивной детской лиги». Министерство физической культуры и спорта Липецкой области приглашает юных спортсменов принять участие в соревнованиях по плаванию, которые пройдут 24 января 2026 года в бассейне «Лидер»» в Липецке.

Участники нужно проплыть вольным стилем 20 метров, 25 метров или дистанцию в «малом бассейне». Обязательное условие для допуска к старту – наличие действующей спортивной страховки по виду спорта «плавание». Регистрация доступна по ссылке. Все подробности можно узнать в официальной группе проекта ВКонтакте.

«Наша «Мультиспортивная детская лига» не просто приобщает ребят к здоровому образу жизни, но и помогает им раскрыть потенциал, воспитывает настоящий командный дух. Мы видим, с каким энтузиазмом дети участвуют в соревнованиях, как горят их глаза, когда они добиваются первых побед. Этот проект имеет большое значение. Он направлен на то, чтобы у каждого ребёнка в Липецкой области была возможность найти свой вид спорта, реализовать способности и вырасти здоровым и сильным», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.