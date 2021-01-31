Январь даже в свой последний день продолжает удивлять погодой. Накануне вечером, 30 января, в Липецке выпал снег, а уже в ночь на 31 января он растаял, пошёл дождь.

Субботним вечером городские дороги посыпали противогололёдными материалами 25 единиц спецтехники, а уже утром воскресенья специалистам муниципального управления благоустройства пришлось выводить четыре ассенизаторские машины на откачку воды с дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

– В первую очередь мы направили людей и технику в проблемные точки – на улицы 50 лет НЛМК и Неделина, а также в район 3 участка ЛТЗ, – сообщил начальник управления Алексей Романчукевич.

По словам специалистов, уже утром от жителей начали поступать заявки по поводу подтопления улиц. Так, например, на Яна Берзина скопилась вода из-за забившейся дождеприёмной решётки. Работы по прочистке ливневок продолжаются. Ожидается, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Кроме того, сотрудники управления откачивают воду с дорог областного центра, необорудованных сетями дождевой канализации. Особое внимание они будут уделять обращениям липчан.

Напомним, что замечания и предложения по работам можно направлять в ЕДС по телефону 8 800 450 48 48 или в инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie.