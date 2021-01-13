Четыре дорожно-транспортных происшествия были зарегистрированы на дорогах Добринского района за десятидневные новогодние праздники. В трех из них обошлось без пострадавших. Механические повреждения получили лишь сами автомобили. А вот в одной аварии погиб юный водитель.

Случилось ДТП 3 января в Добринке на улице Весенней. Водитель автомобиля «Лада Приора» 2002 г.р. не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. С травмами он на автомобиле скорой помощи был доставлен в реанимацию ГУЗ «Добринская ЦРБ», где впоследствии скончался. Не так давно парень получил водительское удостоверение.