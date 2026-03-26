Четыре граффити нанесут на стены отремонтированного по нацпроекту «Семья» ДК в Липецке

Капитальный ремонт Дома культуры в микрорайоне 10-я Шахта Липецка завершается. Работы, начавшиеся ещё в прошлом году, профинансировал нацпроект «Семья». Заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова приехала на объект, чтобы увидеть все изменения.

В здании 1949 года заменили кровлю и коммуникации, утеплили фасад. Разобрали и заново отстроили три арки на входе: когда начался ремонт, выяснилось, что входная группа отходит от здания больше, чем на 10 сантиметров, и её решили полностью заменить. Сейчас в здании идёт финишная отделка, после которой к работе подключатся местные художники-граффитисты. В фойе появится портрет поэта и декабриста Александра Одоевского: его имя носит улица, где располагается ДК. Другие залы украсят портреты липецких деятелей культуры Валерия Шелякина и Анатолия Безденежного, а также знаменитого Ильи Репина. Художник связан с Липецкой областью: некогда он гостил в усадьбе Стаховичей под Ельцом, где написал картину «Пальна. Вид с балкона».

В отремонтированном ДК сделали отдельный хореографический зал: в этом помещении раньше были тренажёры, на которых занимались местные жители. Спортзал сместят в другую часть здания.

«Нацпроект «Семья» помогает нам менять не только учреждения культуры, но и детские сады. В прошлом году благодаря федеральной поддержке мы обновили два дошкольных учреждения. В этом году их будет шесть», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.