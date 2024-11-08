Четыре храма Липецкой области получили статус объектов культурного наследия регионального значения. Теперь под охраной государства как памятники архитектуры регионального значения находятся: Никольский храм в селе Александровка (1787) и Богоявленский храм в селе Спасское-Чириково (1805) Липецкого округа, Крестовоздвиженский храм в селе Ржавец (1811) Задонского района, Богоявленский храм в селе Фомино-Негачёвка (1801) Хлевенского района. Для памятников утверждены предметы охраны, границы и режим использования их территорий.

Все эти храмы ранее находились в числе выявленных объектов культурного наследия Липецкой области. С целью целесообразности включения в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации была проведена Государственная историко-культурная экспертиза по каждому из объектов. Выводами экспертизы стали заключения о том, что включение в Реестр является обоснованным. Все объекты обладают историко-культурной ценностью.