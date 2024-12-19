Призовые места Всероссийского фестиваля молодёжного предпринимательства «Бизнес молодых» заняли четыре липчанки. В номинации «Бизнес МыВместе» лиги «Молодёжь с идеями» первое место у Анастасии Нартовой. Её проект: специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья «Бизиборд». Третье место в той же лиге в номинации «Производство» досталось Анастасии Марчуковой. Её идея производства медицинских имплантов включает разработку, производство и продажу ортопедических, стоматологических и кардиологических устройств.

В номинации «Женский бизнес» лиги «Продвинутый предприниматель» третье место у Аллы Кобляковой с проектом, который уже активно распространяется в регионе – организация выездного ресторанного обслуживания. Также на конкурсе Алле вручена Благодарность за участие в бизнес-миссии в республику Беларусь. А ещё она назначена лидером клуба молодых предпринимателей Липецкой области от Росмолодежь.Бизнес.

В номинации «Экологическое предпринимательство» лиги «Начинающий предприниматель» второе место присудили Екатерине Мещеряковой за проект хозяйства по разведению сельскохозяйственной птицы, выращиванию ягод, а также созданию агротуристического пространства на территории фермы. «Приятно, что липчане с наградами во всех трех лигах конкурса. Это говорит о том, что в нашем регионе созданы благоприятные условия для реализации бизнес-идей и развития их до всероссийского уровня», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организатором конкурса выступило направление Росмолодёжь.Бизнес. Лучших выбрали в трёх лигах и 12 номинациях. На конкурс «Молодой предприниматель России» подали заявки больше 7000 человек из всех регионов России. В суперфинал прошли 180. Победителями стали 36. Лучшие практики планируется тиражировать.