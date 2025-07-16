Четыре липчанки выиграли во всероссийском спецпроекте «Всегда готов!»

Четыре липчанки победили в четвёртом сезоне спецпроекта «Всегда готов!» в рамках проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе приняли участие более 3000 школьников и студентов в возрасте 14–17 лет, из которых 200 набрали наивысшие баллы.

В финале участники создавали креативные публикации на тему «Мои источники вдохновения», включающие девять графических изображений. По словам организаторов, лучшие работы отличались оригинальностью, глубокими размышлениями и высоким уровнем исполнения. Среди вдохновляющих героев конкурсанты чаще всего называли Петра I, Екатерину Великую, Юрия Гагарина, Софью Ковалевскую, а также современных лидеров – Владимира Путина, Константина Хабенского и героев СВО. Любимыми книгами стали «Маленький принц», произведения Пушкина и роман «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры.

Победительницами этого года от Липецкой области стали Ева Жиркова (фото 4) из школы №10 Липецка, Полина Каверина (фото 5) из школы №18 Липецка, Вероника Карташова (фото 7) из школы села Тербуны и Елизавета Русанова (фото 8) из Липецкого медицинского колледжа. Их ждёт недельный образовательный интенсив в Мастерской управления «Сенеж», где они смогут освоить создание UGC-контента, а также погрузиться в атмосферу детского лагеря с творческими мастерскими, интеллектуальными играми и встречами с известными спикерами.

«Мы гордимся нашими талантливыми ребятами, которые в очередной раз доказали, что Липецкая область богата креативными, инициативными и целеустремленными молодыми людьми. Уверен, что участие в таком проекте откроет для них новые возможности и вдохновит на дальнейшие достижения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В конце августа победители отправятся в «Сенеж», где их ждут мастер-классы от известных экспертов, включая футболиста Александра Кержакова, актера Ярослава Могильникова и эколога Георгия Каваносяна.

Проект «Всегда готов!» продолжает объединять талантливую молодёжь, помогая ей раскрыть потенциал, найти единомышленников и вдохновиться на новые свершения, отмечают организаторы.