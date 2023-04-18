Четыре школы Липецка – №6, 54, 63 и 70 прошли отбор на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Приступить к капитальному ремонту образовательных учреждений планируют в этом году. Учебные заведения уже получили средства на обновление в размере 547,3 млн рублей. Финансирование доведено из федерального, областного и городского бюджетов.

В четырёх учреждениях образования предстоят масштабные преображения. Подрядчики отремонтируют кровлю, фасады, инженерные коммуникации и внутренние помещения. Проект преображения школы №63 разработали её выпускники-дизайнеры. Они предложили использовать создать атмосферу уюта с помощью природных материалов и натуральных оттенков. Ребята предусмотрели и зонирование пространства по смыслу – яркими цветовыми решениями обозначат границы уголков для активности, отдыха и учёбы.

Планируется модернизировать школы не только за счёт проведения капитального ремонта, но и повысить квалификацию учителей и оснастить образовательные учреждения современными средствами обучения. На эти цели направят 34 млн рублей из федерального бюджета, 13,2 млн рублей – из областного, 5,2 млн – из городской казны.

«Мы планируем ремонтировать школы в городах и сёлах и переоснащать их. Дети должны учиться в достойных условиях, а педагогам необходима хорошая материальная база», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.