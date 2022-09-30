Церемония перезахоронения четырех бойцов Красной Армии прошла на мемориальном комплексе «Тербунский рубеж». Останки троих солдат были подняты поисковым отрядом «Зверобой» недалеко от села Солдатское. Еще одного бойца обнаружил поисковый отряд «Патриот» у села Озерки. К сожалению, ни у одного из погибших защитников не было ни именного медальона, ни каких-либо документов, которые позволили бы установить их личности.

Линия фронта на территории муниципалитета проходила с 1941 по 1943 год. Участие в ожесточенных оборонительных боях с немецко-фашистскими войсками принимали стрелки из Сибири, кавалеристы из Башкирии, танкисты из Москвы. На полях сражений Тербунского района пало около тридцати тысяч советских солдат. Работы по поиску и увековечению памяти защитников Великой Отечественной войны продолжаются до сих пор.

«Мы помним наших отцов, дедов и прадедов. Тех, кто погиб, и кто вернулся домой, известных и безымянных героев. Они всегда рядом с нами. Эта память поколений связывает всех россиян», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.