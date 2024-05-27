Четыре новых футбольных поля проектируются в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, отвечая на вопросы депутатов после завершения своего отчёта в региональном парламенте. Футбольные поля появятся в Добринском и Лев-Толстовском районах, Измалковском округе и в лагере «Прометей». Также в этом году должно начаться активное преображение Зелёного острова в Липецке. Акцент будет сделан на создании условий для детского спорта.

Рассказывая о достижениях в сфере спорта, Игорь Артамонов отметил, что, согласно данным за 2023 год, систематически занимаются физкультурой и спортом 61% липчан. Это девятое место в РФ. В 2018 показатель равнялся 40%. «За пять лет в регионе построено 42 новых спортобъекта. Все это делается для того, чтобы спорт был доступен каждому», – подчеркнул губернатор.

В числе других показателей, демонстрирующих успешность реализации стратегии в данной сфере, – достижения профессиональных спортсменов. В 2023 году они завоевали 734 медали на национальных и международных соревнованиях, 235 липчан стали членами сборных команд России. В 2018 наград было 388, а в сборные входил 161 представитель Липецкой области.