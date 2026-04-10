Четыре новых корпуса для детского отдыха построят в лагерях Липецкой области

Новые жилые модули появятся в лагерях «Прометей», «Берёзка», «Лукоморье» и «Звёздный». Каждый рассчитан на 47 мест. Внутри – комнаты как отелях: с санузлом и небольшой прихожей. В корпусах есть веранды с панорамными окнами – пространства предназначены для игр и творчества.

Корпуса быстровозводимые. Такие в регионе строят уже не первый год. Всего их возвели 13. Итог – на три тысячи детей больше получили возможность поехать на каникулах в лагерь.

Всего на организацию детского отдыха в 2026 году регион направляет почти 750 млн рублей. Будут работать лагеря различных форматов: загородные, палаточные, лагеря труда и отдыха, а также с дневным пребыванием. В них смогут отдохнуть 45 тысяч ребят.

«Строительство новых корпусов, увеличение количества мест, разнообразие форматов лагерей — всё это даёт родителям больше возможностей выбрать подходящий вариант для своего ребёнка. Мы системно занимаемся детским отдыхом, чтобы у каждой семьи был выбор. И с каждым годом этих возможностей становится больше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.