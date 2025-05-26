Четыре объекта благоустройства уже возведены в Липецкой области по госпрограмме КРСТ

Благоустройство сельских территорий в муниципалитетах Липецкой области продолжается. В 2025 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» возведут девять объектов по данному направлению. На них из всех источников финансирования выделено 15,9 млн рублей, сообщает министерство сельского хозяйства Липецкой области.

В поселке Освобождение Задонского района обустроили сквер Победы. Там установили плиты с именами земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне. В селе Кудрявщино Данковского района обновили детскую площадку. Ее благоустроили и добавили несколько новых качелей. Ранее в селе Пиково Чаплыгинского района сделали новую детскую площадку, а в селе Синявка Грязинского района – спортивную площадку с тренажерами.

Также в рамках госпрограммы КРСТ благоустраивают детскую площадку в деревне Большое-Петелино Чаплыгинского района, в Елецком районе в селе Талица возводят хоккейную коробку, а в деревне Казинка благоустраивают парк «Иванов сад». В Добровском округе продолжают обустройство зоны отдыха у воды в Преображеновке. В слободе Пушкаро-Кладбищенской Лебедянского района устанавливают уличную систему освещения спортивно-игровой площадки.

С 2020 по 2024 год в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Липецкой области благоустроено 214 объектов. Это детские и спортивные площадки, скверы и зоны отдыха, пешеходные дорожки, площадки под контейнеры для мусора. «Благодаря этой программе наши сёла стали комфортнее и красивее. Благоустройство не уступает городскому. Отчасти по этому сейчас все чаще можно услышать, что многие горожане хотят перебраться из своих квартир в многоэтажках ближе к природе – в глубинку, в село или деревню», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.