Четыре проекта реализуются в Липецкой области в текущем году в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий», являющегося одним из мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

Благодаря этому проекту в Задонске капитально отремонтируют бассейн. В Лебедяни началась реконструкция существующего здания школы №3 и строительство перехода, который соединит это здание и новый корпус. Его возвели в 2022 году также в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Работы в Лебедяни завершатся в 2025 году. В селе Измалково также в 2025 году закончат строительство трехэтажной пристройки к зданию школы №1. Самый крупный проект комплексного развития реализуется в селе Доброе. Там к концу 2026 года появятся новые МФЦ, ледовая арена, будет реконструирована часть здания школы №2, а также жители начнут пользоваться новой системой хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями.

В текущем году на эти четыре проекта из всех источников финансирования будет направлено более 1,7 млрд рублей. На данный момент перечислено 743 млн рублей. На все мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году запланировано свыше 2,5 млрд рублей.

«В нашем регионе на сельских территориях живет 37% населения. Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» помогает делать жизнь сельчан комфортнее и привлекательнее. Благодаря ей строятся детские сады, школы, дома и дороги, благоустраиваются территории», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.