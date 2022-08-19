Лебедянь, Задонск, Усмань и Чаплыгин вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Эти концепции предполагают благоустройство Тяпкиной горы и Турецкого спуска в Лебедяни, набережной в Усмани, пространства возле реки Тешевка в Задонске и площади Октябрьской революции в Чаплыгине. Все города получат гранты в размере 70 млн рублей на реализацию проектов.

«Сразу четыре города из Липецкой области в числе победителей – это замечательный результат. Каждая заявка была тщательно проработана, учтены все нюансы и предпочтения жителей. Приложим максимум усилий, чтобы без единой помарки воплотить эти проекты в жизнь», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Лучшие проекты были объявлены 18 августа в рамках пленарного заседания форума Малых городов и исторических поселений в Тамбове. В заседании принял участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Этот конкурс стал шестым. С 2018 года для участия в нём было заявлено около двух тысяч проектов из 83 регионов. В этом году от 75 субъектов поступило 280 заявок.

«Так как конкурс очень востребованный, мы обратились к Президенту, и он поддержал увеличение финансирования конкурса со следующего года в два раза – до 20 миллиардов рублей. То есть мы сможем вовлечь больше городов, большее количество проектов реализовать, больше выделять средств, соответственно и больше территорий будет благоустроено», – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Все поступившие заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошли 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Комиссией учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов. Победителей определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. Липецкую область на Форуме представлял заместитель губернатора региона Константин Востриков.

«Благоустройство знаковых и исторических территорий имеет ключевое значение, особенно для людей, которые там проживают. Это позволяет не только сохранить культурное наследие, но и создать новые точки притяжения как в культурном, так и в туристическом секторах», – считает заместитель губернатора Липецкой области Константин Востриков.

Основная цель благоустройства территории Тяпкиной горы и Турецкого спуска в Лебедяни – объединение пешеходного Казённого моста, набережной и площади Ленина, где проходят главные городские мероприятия. Вдоль реки обустроят прогулочный маршрут с пирсами, а также детскую площадку и арку для свадебных фотосессий и выездных регистраций. У Тяпкиной горы появится площадь с зонами для отдыха. Для самых маленьких жителей города создадут новое игровое пространство.

Благодаря благоустройству на набережной реки Усмань появятся воркаут-зона, детская площадка, беседки, а также зона для проведения мероприятий со сценой. В Задонске продолжится благоустройство территории вдоль русла реки Тешевка. Здесь организуют велопешеходный маршрут, установят арт-объекты, обустроят площадки для русских народных игр и ландшафтную инсталляцию «Сад камней».

Площадь Октябрьской революции – событийный центр Чаплыгина и одно из любимых мест отдыха горожан. В ходе реализации проекта на территории появятся качели, выставочные стенды, указатель «Нулевой километр», стенд «Экскурсионный маршрут Чаплыгина», малые архитектурные формы и дополнительное озеленение.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проходит под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель – поддержка проектов по созданию привлекательности городских пространств, сохранение уникальных объектов исторического наследия.

«Главная задача Всероссийского конкурса – это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей и развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий, – подчеркнул Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Он добавил, что за время существования конкурса 478 муниципальных образований стали победителями. Выбрано 560 объектов: это 216 парков, 113 набережных, 83 площади, 148 улиц и пешеходных зон. Уже реализовано 337 проектов. Кроме того, создано более 13 тысяч рабочих мест, а также в поселениях появилось 2619 объектов коммерческой и предпринимательской активности.

До конца года планируется проведение ещё одного конкурса, в рамках которого будет определено 80 победителей уже с учётом городов до 200 тысяч жителей. Это позволит участвовать в программе еще 76 городам нашей страны. Потенциальными участниками конкурса станут 1066 городов с общей численностью населения 36,4 млн человек. Также будет увеличен размер гранта победителям конкурса на 30%. Средний его размер увеличится с 62 до 80 млн рублей.