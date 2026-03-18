Четыре семьи из Липецкой области вышли в финал Всероссийского конкурса

Четыре семейные команды из Липецкой области стали победителями окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам полуфинала, прошедшего в Москве, путевки в финал завоевали 65 семей из Центрального федерального округа, и в их числе – представители Липецкой области.

Финалистами от региона стали: Семья Дятчиных, Емельяновых; семья Комаровых, Пушилиных; семья Овчинниковых, Михайловых; Семья Сундеевых.

Всего в полуфинале, который проходил в московском Гостином дворе с 13 по 16 марта, приняли участие 344 семьи из всех регионов ЦФО, а также команды из Республики Казахстан. Липецкую область изначально представляли 15 семей, и четырем из них удалось войти в число сильнейших по итогам четырех дней испытаний. Участники демонстрировали сплоченность и взаимовыручку в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах, объединенных темой «Быть семьей».

Финальный этап конкурса пройдет в Москве с 5 по 8 июля 2026 года. 60 семей-победителей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

Среди финалистов — команда Комаровых, Пушилиных, в которой семь человек: папа Дмитрий, мама Ольга, дети Антон, Ульяна, Виктория, бабушка Надежда Ивановна и дедушка Сергей Иванович. Бабушка с дедушкой вместе уже 50 лет, а родители отметили 25-летие супружеской жизни. Участие в конкурсе для них стало настоящим семейным приключением.

«Мы участвуем во второй раз, и в этом году нам удалось взять реванш! Очень понравились детективные задачи: нужно прислушиваться друг к другу, воспринимать информацию и выдавать реакцию. Наш секрет — распределение ролей. Сын отвечал за логику, бабушка — за оригами, супруг — за музыкальные конкурсы, дочери — за викторины и спорт. Быть семьей — значит делать все вместе и любить друг друга», – поделились эмоциями победители.

Еще одна команда финалистов — семья Овчинниковых, Михайловых (шесть человек): папа Сергей, мама Александра, дети Валерия, Александр, Анна и бабушка Наталья Юрьевна. Младшая дочь Арина (3 года) поддерживала родных из дома. Это семья активных волонтеров и спортсменов. Мама Александра работает анестезиологом в детской областной больнице.

«Такого результата мы не ожидали, но очень хотели пройти в финал. Дистанционный этап дался непросто: у детей подготовка к ЕГЭ, работа, репетиторы. Но нас спасла сплоченность, вера в успех и поддержка друг друга. Быть семьей для нас — это поддерживать в трудную минуту», – рассказали Овчинниковы и Михайловы.

На церемонии закрытия полуфинала генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что все участники уже победители, ведь главная победа — это крепкая семья. Перед финалистами также выступили члены Наблюдательного совета конкурса, заслуженные артисты России Екатерина и Александр Стриженовы, которые поддержали семьи и подчеркнули важность сохранения семейных ценностей.

Всего во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек — это 196 576 семей из 89 регионов России, а также их родственники, проживающие в 82 странах мира.«Участники не просто соревнуются между собой, ставят рекорды или меряются достижениями. Прежде всего, для них это возможность создать новые теплые семейные воспоминания, которые укрепят взаимоотношения и взаимопонимание. Такие семьи — настоящая гордость Липецкой области. Вы уже победители, потому что главный приз — это ваша любовь и поддержка друг друга», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.