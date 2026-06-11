Четыре технологические смены организуют для школьников в лагере «Прометей»

Летняя оздоровительная кампания в Липецкой области набирает обороты. В детском лагере «Прометей» при поддержке Министерства образования региона стартовала серия профильных IT-смен. Организаторами выступают педагоги Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Центра дополнительного образования «Приоритет».

Первая смена «Системное администрирование» стартовала 8 июня. Здесь на ближайшие семь дней 180 прометеевцев ждёт погружение в мир технологий, умных программ и ботов. Ребята познакомятся с переменными, циклами и функциями, а в финале смены соберут собственного бота прогноза погоды. Всего за летние каникулы запланированы четыре тематические смены: 29 июня – 5 июля – «Управление БПЛА», 23-29 июля – «Искусственный интеллект», 13-19 августа – «Веб-технологии».

«Лагерь „Прометей“ давно стал точкой притяжения для активных и талантливых ребят. Сегодня благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» мы наполняем детский отдых новым смыслом — технологическим. Уверен, что многие из участников этих смен через несколько лет пополнят ряды липецких IT-специалистов и будут работать на благо региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.