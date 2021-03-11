Образование Общество

Четыре учащихся из Добринского района стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

1 час назад
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Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Из 27 добринских детей четверо стали призёрами по 3-м предметам:

11-классник из гимназии с. Ольговка Никита Кондрацов – по ОБЖ;

11-классники Илья Данковцев из лицея п. Добринка и Иван Несмеянов из Петровского – по физкультуре;

10-классница Дубовской школы Елизавета Борисова показала хорошие знания немецкого языка.

До того в школьном этапе по предметам было 2524 участника (или 1532 ребёнка, так как некоторые из них изъявили желание по нескольким дисциплинам проверить собственные силы). 542 человека стали победителями и призёрами.

Уже на муниципальном этапе олимпиады 203 ребёнка были лучшими. Из них управление образования на региональный тур отобрало самых-самых умнейших. Только 31 человек вышел на данный этап. Однако по причине болезни четверо не смогли отстаивать честь Добринского района на этом уровне, поэтому их осталось 27.

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