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Четыре улицы Липецка 18 марта временно останутся без холодной воды

7 минут назад
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18 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

  • пр. Победы, 89; 91; 91а; 91б; 93; 93а; 93б; 93б/1; 95.

Подвоз воды будет организован по адресу: пр. Победы, 91.

  • ул. Стаханова, 29; 31; 33; пр. 60-летия СССР, 33.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Стаханова, 29.

  • пр. 60-летия СССР, 8; 10; 12; 14; пр. Сиреневый, 1; 2; 2а; 2б; 4; 4а; 5; 6; 7; 7а; 9; 10; ул. Меркулова, 7/1; 11а; 15; 19; 29; пр. Победы, 114; 112.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Меркулова, 11а.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

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