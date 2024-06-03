Более 200 малышей собрал «Забег ползунков», который прошёл на базе физкультурно-оздоровительного комплекса ЕГУ имени Ивана Бунина в Ельце. Возраст самого юного участника – четыре месяца.

«Забег ползунков» проводился на трёх дистанциях. В «Ползунках» среди детей до года победил Иван Конопкин, в «Первых шагах» до полутора лет – Михаил Ачкасов. «Бегунки» среди участников до двух лет выиграла Полина Лаухина. Победители и призёры забегов получили кубки, грамоты и призы. Памятные медали были вручены каждому участнику.

«Приятно, что в нашем регионе существует такой добрый семейный праздник. «Забегу ползунков» уже больше десяти лет. Его первые участники уже подросли и приходят на соревнования поддержать своих младших братьев и сестёр. В свою очередь, мы работаем над совершенствованием мер поддержки семей с детьми. В частности, родители могут рассчитывать на единовременные выплаты при рождении третьего и последующих детей и другие виды поддержки», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.