Чиновник из Грязей не задекларировал маломерное гребное судно

Грязинский межрайонный прокурор установил факты недостоверного и неполного предоставления сведений о доходах 96 лицами, на которых законодательством возложена такая антикоррупционная обязанность.

К примеру, муниципальный служащий администрации г. Грязи не задекларировал принадлежащее ему на праве собственности гребное маломерное судно.

Сотрудник пенсионного фонда в справке о доходах не отразил находящийся в его собственности земельный участок.

Указанные нарушения послужили основанием для внесения 17 представлений в адрес работодателей с требованием принять к нарушителям меры ответственности, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции, говорится в сообщении Грязинской межрайонной прокуратуры.