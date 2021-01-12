Первый вице-мэр Липецка провел выездное совещание на улице Баумана. Константин Востриков обсудил с представителями профильных департаментов администрации техническое состояние недавно отремонтированной магистрали и необходимость наладки работы светофорных объектов.

Первый вопрос – визуальный дефект стыковочного шва между полосами проезжей части. Липчане в социальных сетях стали делиться фотографиями и высказывать предположения, что работы выполнены некачественно. Ситуацию прокомментировал начальник управления главного строительства Сергей Алпатов. Он пояснил, что холодный шов присутствует между полосами всегда. Однако на улице Баумана он действительно слишком заметен – об этом уже сообщили подрядчику, который проводил работы по реконструкции магистрали.

– Несмотря на то, что дорога принималась после проведения двух независимых экспертиз, которые показали, что уложенное полотно соответствует нормам, весной нужно провести дополнительное обследование. Если будет необходимо, подрядчику придется сфрезеровать около 60 метров покрытия и уложить асфальт заново, – отметил Константин Востриков.

Также первый заместитель главы города обратил внимание на то, что при наступлении теплой погоды на магистрали необходимо «нарисовать» новую разметку – старая практически стерлась. Причины, по мнению председателя департамента дорожного хозяйства Николая Дергунова, – выпавший после нанесения разметки снег и реагенты, которыми дорожные службы обрабатывают дороги в зимний период.

Обсудили в ходе встречи и вопрос транспортных заторов. Чтобы ускорить проезд по участку, необходимо отрегулировать работу светофора на пересечении площади Заводской и улицы Ушинского. Задачу сделать это в ручном режиме уже сегодня от первого вице-мэра получил Николай Дергунов. Также в течение нескольких недель специалистам предстоит подключить все «умные» дорожные регулировщики к сети и произвести их наладку.