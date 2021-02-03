Так, по представлениям прокурора Левобережного района г. Липецка привлечены к дисциплинарной ответственности муниципальные служащие, в том числе замещающие должность категории «руководитель», предоставившие недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В частности, к дисциплинарной ответственности привлечены председатель департамента образования администрации г. Липецка, не задекларировавшая принадлежащие супругу объекты недвижимости, а также открытый на его имя банковский счет, председатель департамента по физической культуре и спорту администрации г.Липецка, не указавшая банковские счета свои и супруга.

Кроме этого, по представлению прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности 2 сотрудника Управления Левобережного округа администрации г. Липецка, 2 сотрудника управления опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации г. Липецка, говорится в сообщении областной прокуратуры.