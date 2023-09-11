Численность барсуков в Липецкой области в 2023 году составила 1366 особей. Учет на территории региона был проведен сотрудниками управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, государственными инспекторами по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», а также охотпользователями в рамках проведения государственного мониторинга.

Несмотря на то, что в результате мониторинга отмечен значительный рост популяции, охотится на барсука в Липецкой области запрещено. Этот обитатель леса является лимитируемым охотничьим животным, так что охота на него осуществляется в соответствии с лимитом. Однако на территории Липецкой области лимит на барсука не устанавливается в связи с нестабильной численностью барсука. «Охрана природы – важнейшая государственная задача. Однако бережное отношение к окружающей среде – это также ответственность каждого гражданина», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В охотнадзоре сообщили, что барсук ведёт ночной образ жизни, хотя нередко его можно видеть и в светлое время суток. Он не агрессивен по отношению к хищникам и человеку и при встрече предпочитает отойти и укрыться в нору или в другое место. Барсуки обитают в глубоких норах на склонах песчаных холмов, в лесных оврагах и балках. Из поколения в поколение они придерживаются излюбленных мест. Старые барсучьи городища представляют сложные многоярусные подземные сооружения с многочисленными входными и вентиляционными отверстиями и длинными, по 5 – 10 метров, туннелями, ведущими в гнездовые камеры на глубине до пяти метров.