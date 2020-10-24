Численность населения Липецкой области сокращается, а в села едут активнее, чем в города

Численность населения Липецкой области с января по август 2020 года уменьшилась на 4848 человек. Такие данные приводит Липецкстат в своем докладе “Социально-экономическое положение Липецкой области в январе-сентябре 2020г”.

Так, с января по сентябрь 2020 года родилось 6155 человек и умерло 11755. Естественная убыль – 5620 человек (за тот же период 2019 года – 4465 человек).

Общую картину немного сглаживает прирост по миграции. С января по август в наш регион переехали жить 20173 человека, а уехали 19401. Механический прирост, таким образом, составил 772 человека.

Отметим, что в сельской местности отмечен прирост численности населения при миграции (1006), а вот в городской, наоборот, небольшая убыль (-234).