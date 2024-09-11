Инспекторы по охране диких животных и охотпользователи Липецкой области обследовали 157 поселений сурков на территории Липецкой области в период с 22 апреля по 22 мая 2024 года. По результатам учета, численность сурка в регионе показывает тенденцию устойчивого роста и составляет 1244 особи, что на 11% выше численности сурков в 2023 году.

Как сообщили в региональном управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в Липецкой области обитает лишь один вид сурка – сурок степной или байбак, который занесен в Красную книгу Липецкой области. В настоящее время этот вид обитает только на северо-западе области. Восстановление популяции управлением началось еще в 2009 году. Именно тогда в Хлевенском районе были выпущены 15 сурков, отловленных в Долгоруковском районе.

«В Липецкой области природоохранная деятельность всегда на повестке, потому что большая часть территории региона освоена и активно используется для жизнедеятельности липчан и экономики. Важно, чтобы деятельность человека не нанесла непоправимого ущерба биологическому балансу», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.